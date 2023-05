Nördlingen

Was die Ausstellung Grenzgänge(r) in der Alten Schranne zeigt

Holzskulpturen und Naturbilder bilden den Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung in der Schranne in Nördlingen.

Plus Vernissage des Kunstvereins mit Armin Göhringer und Rainer Nepita. Ein überaus sehenswertes Gesamtkunstwerk zweier Freunde.

Von Peter Urban

Sie könnten nicht gegensätzlicher sein und passen doch gerade deshalb so gut zusammen. Rainer Nepita und Armin Göhringer: Der eine schafft Bilder, die zur Entschleunigung beitragen, der andere benutzt die Kettensäge, als wäre sie ein chirurgisches Messer. Gegensätze, die sich anziehen und die ein überaus sehenswertes Gesamtkunstwerk präsentieren.

Poetische Naturbilder und Holzskulpturen in der Schranne

Sie sind seit Jahrzehnten Freunde und - man sieht es bei jeder einzelnen Arbeit - sie harmonieren perfekt in ihrer künstlerischen Divergenz: Rainer Nepitas poetische Naturbilder im Kontext mit den Holzskulpturen Armin Göhringers sind ein visuelles Ereignis. Rainer Nepita nimmt die Pflanzen, die er zeichnet, in ihrer natürlichen Umgebung auf, er nimmt sich Zeit für sie und verewigt sie in seinen Zeichenbüchern, aus denen heraus das malerische Werk entsteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

