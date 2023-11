Nördlingen

vor 48 Min.

Was die Stadt Nördlingen mit dem Bleichgraben plant

Wenn man mit dem Fahrrad auf dem Bleichgraben in Richtung Würzburger Straße fährt, wird es plötzlich ruppig: Der letzte Teil ist nicht saniert.

Plus 2021 wurde ein Teil des Nördlinger Bleichgrabens neu asphaltiert. Warum das letzte Wegstück noch holprig ist und welche Pläne die Stadt hat.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Wer mit dem Fahrrad von der Nürnberger Straße in den Bleichgraben einbiegt, kann einige hundert Meter auf wunderbar glatter Fläche fahren. Die letzten 22 Meter werden dann etwas ungemütlicher. Denn: Dieses letzte Stück wurde nicht neu asphaltiert. Gebaut wurde am Bleichgraben schon vor zwei Jahren, für den letzten Abschnitt hat die Stadt in den kommenden Jahren etwas geplant.

An einem sonnigen Herbstvormittag fährt Anton Feiger mit hohem Tempo auf seinem Fahrrad am Bleichgraben. Er kommt von der Nürnberger Straße, bremst kurz vor der Würzburger Straße etwas ab. Der Nördlinger erzählt, dass er die Strecke fast täglich fährt, der letzte Teil sei immer mit einem gewissen Risiko verbunden. "Vor allem wenn noch Blätter auf dem Boden liegen, habe ich Angst zu fallen." Der 61-Jährige sagt, wenn ihm auf dem schmalen Stück jemand entgegenkomme, sei Ausweichen schwierig – "ich fahre dann meistens sehr langsam." Dass ein Teil des Weges schon asphaltiert ist, ein anderer jedoch nicht, versteht Feiger nicht. "Oftmals fahre ich den Umweg über den Parkplatz."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen