Was Gerd Müller für den Fußball in Nördlingen bedeutet

Plus Gerd Müller wurde einst vom Provinzphänomen zum Weltstar. Der Fußballstandort Nördlingen hatte daran seinen Anteil – und kann auch in Zukunft von der Legende profitieren.

"Das Kopfsteinpflaster von Nördlingen hat Gerd Müller zu einem Fußballer gemacht, von dem die Leute heute noch schwärmen" – diese Aussage von FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstagabend hat die Brust der Nördlinger und Rieser Fußballfans vor Stolz anschwellen lassen – auch wenn es zu Müllers Zeiten meist noch Kies war, auf dem man in der Stadt lief und auf dem Müller kickte. Besonders aufseiten des TSV Nördlingen hat man die wohlwollenden Worte für die Stadt und den Verein sicher gerne gehört, denn es war die Förderung durch die TSV-Legenden Georg Münzinger und den erst kürzlich verstorbenen Manfred Ottenweller, die den Grundstein für Müllers einmalige Karriere legte.