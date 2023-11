Nördlingen

18:00 Uhr

Was macht die Wirtschaftskrise mit Nördlinger Firmen?

Plus Inflation, steigende Zinsen und hohe Energiekosten: Rieser Firmen kämpfen gegen steigende Kosten. Welchen Einfluss hat das auf Unternehmensentscheidungen?

Von Nicolas Friese

Es war eine kleine, aber sehr weitreichende Information, die Varta-Unternehmenschef Markus Hackstein im Interview mit unserer Redaktion preisgegeben hat. Auf die Frage, ob Firmenstandorte in der Region sicher seien, antwortete Hackstein, dass Varta die Verpackung von Ellwangen nach Brasov in Rumänien verlagern wolle. Eine Unternehmensentscheidung, die im Rahmen der Sanierung des Batterieherstellers erfolgt, jedoch mit Blick auf die Produktionskosten auch in anderen Firmen getroffen werden könnte. Ein Blick in die Region verrät, wo sich die Zukunft der Firmen und ihrer Partner aus dem Ries abspielen könnte und mit welchen Schwierigkeiten sie kämpfen.

In einem Industriegebiet im Nordosten Nördlingens steht der Hauptsitz des Maschinenbauunternehmens SPN. Das weiße Gebäude ziert das Logo der 1919 gegründeten Firma, daneben steht: "Schwaben Präzision". Das Spezialgebiet der Firma sind Getriebe, Verzahnungsteile und Antriebssysteme; geliefert wird unter anderem an die Luftfahrt- und Energietechnikbranche. Rainer Hertle ist der Technische Geschäftsführer bei SPN. Er sagt, die hohen Energiekosten würde die Nördlinger Firma zu spüren bekommen. Einen kleinen Lichtblick gebe es jedoch: "Wir konnten das Risiko, des immer höher werdenden Strompreises, mit Verträgen eindämmen."

