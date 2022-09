Was moderne Robotik mit Gassi gehen zu tun hat

Professor Dr. Markus Glück hat ein Buch über Mensch-Roboter-Kooperation geschrieben. Fast 15 Jahre lang war er Geschäftsführer am Technologie Centrum Westbayern.

Man kennt Markus Glück in Nördlingen. Schließlich war er fast fünfzehn Jahre lang Geschäftsführer am Technologie Centrum Westbayern (TCW). Heute ist der Nördlinger Professor an der Fakultät Optik und Mechatronik der Hochschule Aalen, Lehrgebiet „Automatisierung und Robotik in der Fertigungstechnik“. Zusätzlich engagiert er sich ehrenamtlich als Vizepräsident von „EUnited Robotics“ und war von 2016 bis 2020 Leiter des jährlichen Forums „Mensch-Roboter“ in Stuttgart. Die Corona-Zeit hat er genutzt, um sein Wissen darüber, wie man Mensch-Roboter-Interaktionen möglichst erfolgreich in Unternehmen einführt, in einem Leitfaden zusammenzufassen.

Roboter für schmutzige und stupide Arbeitsschritte

Zwar sind Roboter heute aus der industriellen Großfertigung – bestes Beispiel: Automobilindustrie – nicht mehr wegzudenken. Doch vor allem im Mittelstand, und nicht nur in der Produktion, sieht Dr. Markus Glück an vielen Stellen heute noch unglaubliche Möglichkeiten, Menschen unmittelbar bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und sie von belastenden, schmutzigen oder stupiden Arbeitsschritten zu entlasten.

Glück ist sich sicher: „Aus dem bislang üblichen Nebeneinander von Menschen und Robotern hinter Schutzzäunen wird in Kürze ein Miteinander in gemeinsamen Arbeitsräumen das Fertigungs-Geschehen und die smarte Produktion bestimmen.“ Freilich sieht er auch die Hindernisse und Widerstände, die sich bei diesem Thema immer noch auftun: „Die gesellschaftliche Argumentation ist immer noch so, dass Roboter Jobkiller seien und den Menschen mehr nehmen würden als geben können“. Dafür zu sorgen, dass diese Sichtweise möglichst schnell der Vergangenheit angehört, treibt ihn um: „Schon heute fehlen uns Hunderttausende von Fachkräften und in den kommenden Jahren gehen 700.000 Menschen in den Ruhestand. Allein mit Zuwanderung füllen wir diese Lücken niemals.“

Abgesehen von dieser schieren Notwendigkeit des Handelns, sieht Markus Glück vor allem in den sogenannten „Cobots“, also kleinen, handlichen und überall nutzbaren Leichtbaurobotern, die große Chance, Sicherheit und Vertrauen für diese Technologie zu gewinnen: „Man muss da anfangen, wo die Menschen am wenigsten Angst vor Veränderung haben.“ Oder wo die größte Not herrscht, wie zum Beispiel im Pflegebereich, denn in der Medizintechnik selbst ist Roboterunterstützung – bei Operationen beispielsweise – schon Standard.

Funktion, Ethik, Technik und Design müssen zusammengeführt werden

Die technische Revolution erfordert die Zusammenführung von Funktion, Ethik, Technik und Design. Auf alle diese Fragen versucht Professor Glück eine Antwort zu geben: Wie gestaltet man ein sicheres Miteinander? Wie begegnet man Ängsten von Betroffenen? Wen muss man mitnehmen auf die Reise in die neue Mensch-Roboter-Ära, um gemeinsam erfolgreich zu sein? Sind Cobots nun Jobkiller oder helfen sie, vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen zukunftsfest zu machen? Das Buch erklärt wesentliche Begriffe, Normen und Konzepte. Auf anschauliche Weise wird alles Notwendige vermittelt, um die Mensch-Roboter-Kombination im betrieblichen Alltag einzuführen.

Orientierungshilfen zur Arbeitsplatzbewertung und Roboterauswahl unterstützen ganz konkret bei der Projektarbeit. „Robotik kann man gut mit Gassi gehen erklären“, sagt Glück lächelnd, „jemand, der keinen Hund hat, weiß nie, wer einem mit welchem Gefahrenpotenzial entgegenkommt. Es liegt an den Hunde- beziehungsweise in unserem Fall Roboterbesitzern, dem Gegenüber zu zeigen, wie freundlich, nützlich oder hilfreich unser „Hund“ ist. So kann man Vorbehalte am besten aus dem Weg räumen.“