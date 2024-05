Nördlingen

Was Nördlinger Spitalrechnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert verraten

Plus Hermann Keßler und die Amici dell’arte fördern die Rettung historischer Rechnungen, die einzigartige Nachweise liefern. Wasserschäden machten sie kaum nutzbar.

Von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler

Hinter den zahlreichen Schätzen des Stadtarchivs Nördlingen wie aufwendig gestalteten Wappenbriefen, schweren, in Leder gebundenen Amtsbüchern und mehreren Tausend Grafiken liegt die Überlieferung des Spitals zum Heiligen Geist fast ein wenig im Schatten. Zu Unrecht, denn schon die älteste Urkunde des Stadtarchivs aus dem Jahr 1233 dokumentiert eine Schenkung an das Spital. Viele weitere Informationen sind durch historische Rechnungen überliefert – deren Erhalt konnte jetzt gerettet werden.

Bis zur Reformation wuchs der Besitz des Spitals durch Zustiftungen von Nördlinger Bürgern kontinuierlich an. Schließlich gehörten dem Spital nicht nur reicher Waldbesitz auf dem Härtsfeld, der den Grundstock des heutigen Stiftungswaldes darstellt, sondern auch ganze Dörfer mit Herrschaftsrechten wie etwa Nähermemmingen. Im 17. Jahrhundert besaß das Spital in 50 Orten im Ries und auf dem Härtsfeld Grundbesitz. Kein Wunder also, dass das Spital neben den Einrichtungen der Stadtverwaltung wie der Stadtkammer, der Kanzlei und dem Rat zu den eifrigsten Aktenproduzenten in der einstigen Reichsstadt Nördlingen gehörte.

