Nördlingen

06:00 Uhr

Was sich hinter dem Projekt "Rieser Hügel" verbirgt

Plus Zwei Nördlingerinnen gehen künstlerisch der Frage nach: Ist es möglich, die weibliche Brust unbekleidet und dennoch ohne sexuellen Kontext darzustellen?

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Nicht weniger als eine „ästhetische Rebellion“ unter dem Titel „Your Body. Your Rules“ nennen die Macherinnen Katja Mangold und Theresa Ulbricht ihre gemeinsame Ausstellung. Die Idee zu den „Rieser Hügeln“ kam bei einer Diskussion um ein Marketing-Konzept auf, als eine Stimme einwarf: „Sex sells und läuft immer!“ Denn leider stimmt das auch heute noch, finden die Protagonistinnen. Gleichzeitig ist das Thema Sexualität aber mit solch starken Tabus belegt und man spricht meist hinter vorgehaltener Hand und dann auch nur ganz leise darüber. Noch etwas paradoxer wird es, wenn es um das weibliche Geschlecht geht. Zwar prangen halbnackte und nackte Brüste auf vielen Werbeplakaten, sind in Heftchen und Kalendern zu finden, aber gleichzeitig wird zu viel Dekolleté, zu brustbetont stigmatisiert. Katja Mangold und Theresa Ulbricht haben sich gefragt, ob es möglich ist, die weibliche Brust unbekleidet und dennoch ohne sexuellen Kontext darzustellen? Sie auf kunstvolle Weise als das zu zeigen, was sie ist: ein Körperteil und etwas ganz Natürliches.

Das Projekt stellt die weibliche Brust in den Mittelpunkt und will auf diese Weise durch die ästhetische Umsetzung einerseits zur Entsexualisierung beitragen und andererseits einen Beitrag zu Toleranz, Gleichheit und Gleichberechtigung leisten. Gleichzeitig soll aufgefordert werden, mehr darüber nachzudenken, was es bedeutet, als Frau – immer noch und sehr oft – auf sexuelle Attribute reduziert zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen