Was vier Künstlerinnen in der Alten Schranne in Nördlingen ausstellen

Die neue Ausstellung des Kunstvereins trägt den Titel: "Oltre la ceramica". Die Künstlerinnen arbeiten zwar mit Keramik, aber ganz unterschiedlichen Konzepten.

Der Kunstverein Nördlingen präsentiert an diesem Donnerstag bei einer Vernissage in der Alten Schranne vier zeitgenössische Künstlerinnen, die sich vielleicht nicht gesucht, aber dennoch gefunden haben. Allen vier Frauen ist gemeinsam, dass sie sich in ihren Arbeiten sowohl über den Werkstoff Keramik als auch über andere Materialien ausdrücken. Sie sind Grenzgängerinnen zwischen den Welten, der freien Bildenden Kunst und der sogenannten Angewandten Kunst. Definitionen, die längst aufgeweicht sind.

Anno Dorothea Klug aus dem Allgäu, Dorothee Pfeifer aus Trossingen, Elke Sada aus Leipzig und Nathalie Schnider-Lang sind genauso individuell wie verschieden und allen ist gemeinsam, dass sie sich in keine Schubladen stecken lassen. Anna Dorothea Klug: „Ich modelliere Figuren und füge sie in Installationen – mit den Zeichnungen – zu einer Welt zusammen. Die Zeichnungen sind der Beginn und der Hintergrund und führen die Geschichte weiter. Ich suche Bilder für unbewusste Gefühle.“

Ausstellung in Nördlingen: Pfeifer bezieht den Raum mit ein

Die Arbeiten von Dorothee Pfeifer erforschen den Raum mit Linien und Formen, Strukturen und Farben. „Die Form will in den Raum“, sagt sie, „die Arbeiten scheinen konzeptionell so durchdacht, dass man ihnen den Entstehungsprozess nicht ansieht, wäre da nicht das Prinzip der Serialität.“

Elke Sada sagt: „Farben sind mein Elixier und das Herzstück meiner Arbeit. Ich verwende sie mit großer Freude, trage sie kühn und überschwänglich auf. Ich liebe einfache und spontane Handlungen. Meine Werke sind nicht perfekt, sie sind schief und keck und Arbeitsspuren lasse ich bewusst stehen.“

Wann die Ausstellung in der Alten Schranne geöffnet ist

Die Lokalmatadorin Nathalie Schnider-Lang reizen beim installativen Arbeiten die Verknüpfungen verschiedener Medien: „In den Körper meiner Plastiken eingefühlt, gehe ich meine Arbeiten an. Es ist das Lebendige, was mich reizt, das Persönliche, der Moment. In der Farbigkeit suche ich nach Stimmungen, versuche Licht zu bündeln, Leichtigkeit zu suggerieren.“ Was den vier Frauen gemeinsam ist und wie und wo sich ihre Kunst unterscheidet, kann man vom 15. September bis 8. Oktober 2023 in der Alten Schranne in Nördlingen herauszufinden versuchen. Die Vernissage am 14. September beginnt um 19 Uhr mit einer Einführung von Dirk Allgaier und wird musikalisch begleitet vom H2F-Trio.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung: Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 12 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 28. September, gibt es von 19 bis 22 Uhr eine spezielle Abendöffnung mit Musik von „the A Connection“. Der Eintritt ist jeweils frei, es gibt kostenlose Führungen durch die Ausstellung: Sonntag, 24. September, 11 Uhr und Mittwoch, 27. September, 19 Uhr. Auch für Gruppen, dann bitte nach Voranmeldung unter Telefon 09081/86786 oder per Mail an kunstvereinnoerdlingen@web.de.