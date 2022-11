Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe?

Die Rieser Sternenfreunde erörtern, wie die Erde ohne den Mond aussehen würde. Ebbe und Flut? Kennt jedes Kind. Doch kaum jemand weiß um die ganze Geschichte.

Eine Frage , die es in sich hat: Wie sähe die Erde ohne Mond aus? Jedes Kind weiß, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist. Doch kaum jemand kennt die ganze Geschichte.

Vor viereinhalb Milliarden Jahren existierte noch kein Leben auf der Erde. Aber es gab Ozeane, und in ihnen sollte das Leben entstehen. Wichtig dafür waren Mineralstoffe, die es zuerst aber nur an Land gab. Ins Meer gelangten sie durch Ebbe und Flut. Dazu mussten die Stoffe dort aber noch verteilt werden – und bis heute arbeiten Ebbe und Flut wie große Rührlöffel, die die Meere durchmischen. Der Mond spielte also eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Lebens, ohne ihn hätte alles viel länger gedauert. Dann gäbe es heute noch längst keine Menschen, höchstens Pflanzen.

Der Mond als Klimaregulator

Wie es ohne Mond aber genau mit den Pflanzen wäre, hängt vom Klima ab. Das wiederum wird stark von der Rotation der Erde beeinflusst, sie ist auf den Mond angewiesen. Denn die Achse, um die sich die Erde dreht, bleibt immer in derselben Neigung von etwa 23 Grad – das ist die Wirkung des Mondes. Denn durch seine Masse wirkt Schwerkraft auf die Erde ein, sodass sie immer in derselben Position bleibt. Wie es aber mit dem Gleichgewicht der Erde ohne Mond aussähe, hat der französische Astronom Jacques Laskar berechnet: Dann würde die Erdachse im Laufe von einigen Jahrhunderten ihre Richtung verändern und sozusagen hin- und hertrudeln. Dadurch gäbe es furchtbare Stürme und dazu extreme Temperaturschwankungen. Der Mond ist also so etwas wie ein Klimaregulator für die Erde.

Bäume und Pflanzen, wie wir sie kennen, hätten ohne Mond keine Überlebenschance, sie würden durch den Wind zerfetzt. Auch für Menschen wäre eine solche Umwelt nicht geeignet. In unserem Sonnensystem gibt es aber auch Beispiele für Planeten, die nicht so stabil sind, wie zum Beispiel der Mars: Seine Drehachse schwankt, weil er nur zwei winzige Monde hat, die nicht stark genug auf ihn wirken. So stürmt es schwer auf dem Mars, und es gibt große Temperaturunterschiede auf seiner Oberfläche. Sie schwanken zwischen 130 und 20 Grad täglich.

Der Mond entfernt sich von der Erde

Die Gezeitenkräfte führen aber auch dazu, dass sich der Mond von der Erde entfernt. Dieser Effekt wurde von Apollo-Astronauten Anfang der 70er-Jahre gemessen. Sie brachten spezielle Reflektoren auf den Mond. Laserstrahlen wurden von der Erde auf diese Reflektoren auf den Mond ausgerichtet und von dort wieder zur Erde zurückgeworfen. Die Forscher fanden auf diese Weise heraus, dass sich der Mond jährlich um knapp vier Zentimeter von der Erde wegbewegt. Das heißt aber nicht, dass er völlig verschwindet.

In etwa 5,5 Milliarden Jahren wird sich unser Sonnensystem sowieso ziemlich verändern, denn dann – so sagen Astronomen voraus – wächst die Sonne zu einem roten Riesenstern heran, der den inneren Teil des Sonnensystems schluckt. Bis dahin wird der Mond seinen Abstand zur Erde von heute 388.000 Kilometern auf etwa 600.000 Kilometer vergrößert haben: Das gilt aber nur, wenn er sich mit konstanter Geschwindigkeit von der Erde entfernt. Tatsächlich wird diese sich aber nach und nach verlangsamen.

