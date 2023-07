Nördlingen

Was wird aus den Filialen der ehemaligen Bäckerei Moll?

Die Bäckerei Gruber aus Löpsingen hat fast nahtlos die ehemalige Moll-Filiale in der Hoferstraße in Nördlingen übernommen.

Plus Für viele der ehemaligen Verkaufsstellen der insolventen Bäckerei ist die Zukunft offen. In der Hofer Straße in Nördlingen gibt es aber eine Zwischenlösung.

Von Verena Mörzl

Die meisten der ehemaligen Filialen der Bäckerei Moll stehen wegen der Insolvenz des Unternehmens leer. Wie berichtet, war es nicht möglich, den Betrieb zu retten. Gegenstände wurden anschließend teilweise verkauft, Leasing-Geräte zurück an die Unternehmen gegeben. Was zu Geld gemacht werden kann, versucht der Insolvenzverwalter auch weiterhin zu veräußern. In einer Filiale in Nördlingen allerdings ging bis auf wenige Tage der Betrieb fast nahtlos weiter, auch Inventar wurde übernommen. Wer an der Hofer Straße in Nördlingen zwischen Einrichtungsgeschäft, Tierbedarf und Metzgerei noch ein paar Backwaren holen wollte, musste dank zweier Rieser Unternehmen nicht darauf verzichten.

Löpsinger Bäckerei betreibt Moll-Filiale in der Hofer Straße

In Zusammenarbeit mit der benachbarten Metzgerei Götz, die in denselben Räumen ihr Geschäft betreibt, sprang die Bäckerei Gruber aus Löpsingen ein. Inhaberin Ingrid Gruber berichtet, dass erst in ein paar Tagen feststehen werde, ob die Lösung auf Dauer bestehen bleibe. Doch immerhin können die Menschen dort weiterhin Kaffee trinken und Kuchen essen, und auch ein paar Backwaren werden angeboten. Selbst das Personal sei übernommen worden. "Das war Grundvoraussetzung", sagt Gruber.

