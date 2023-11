Nördlingen

12:10 Uhr

Wasser im Bürgerweiher: Gibt es einen Eisplatz am Bäumlesgraben?

In den Bürgerweiher am Bäumlesgraben in Nördlingen wurde Wasser eingelassen.

Plus Die Stadt hat Wasser in den Bürgerweiher eingelassen, obwohl 2022 ein provisorischer Eisplatz auf der Kaiserwiese geschaffen wurde. Was ist dieses Jahr geplant?

Von Verena Mörzl

Frostige Tage, an denen man in Nördlingen im vergangenen Winter eislaufen gehen konnte, waren Mangelware. Stadtsprecherin Christina Atalay zufolge konnte man den Eisplatz auf der Kaiserwiese genau an einem Wochenende nutzen. Die restlichen Monate über war es viel zu mild. Nun hat die Stadt vor ein paar Tagen Wasser in den Bürgerweiher am Bäumlesgraben eingelassen und es stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine Hochwasser-Maßnahme oder kann man diesen Winter theoretisch doch wieder an der Stadtmauer zum Eislaufen gehen? Und wie steht es um die Eisfläche auf der Kaiserwiese?

Christina Atalay sagt auf Nachfrage, dass die Zeiten vermutlich vorbei seien, in denen es so kalte Winter gebe, dass der Eisplatz am Bäumlesgraben im Winter gefriere. Aber: Es handle sich aktuell auch nicht um eine Maßnahme für den Hochwasserschutz. Die Stadt habe entschieden, noch einmal Wasser einzulassen, sagt die Sprecherin. So soll auch noch mal gesehen werden können, dass das Becken Wasser verliere, die Lehmschicht nicht mehr dicht ist. Noch dazu sehe es schön aus, wenn der Bürgerweiher gefüllt sei.

