Zwei Autos werden zerkratzt: Mehrere tausend Euro Schaden

In Nördlingen und Wassertrüdingen zerkratzen Unbekannte zwei Autos. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Zwei Autos sind am Wochenende in der Region beschädigt worden. In Nördlingen zerkratzte eine unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag einen am Karl-Schlierf-Platz abgestellten grauen Audi S4 Avant mit einem spitzen Gegenstand. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro, so die Polizei.

In der selben Nacht wurde außerdem ein Fahrzeug in Wassertrüdingen in der Lentersheimer Straße beschädigt. Am Fahrzeug der Geschädigten stellten die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Kratzer im Bereich der Motorhaube fest, der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sollen sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 bzw. den Beamten in Dinkelsbühl unter Telefon 09851/5719-0 in Verbindung setzen. (AZ)