Weihnachtsfeier der Mittelschule Nördlingen 2024

Neben dem Plätzchenduft auf dem Weihnachtsmarkt gehört an der Mittelschule Nördlingen zu Weihnachten auch das Strahlen der Kinderaugen auf der Weihnachtsfeier. Fleißige Helferlein tummelten sich im Neubau der Schule, um den Gästen allerlei Kulinarisches, aber auch Selbstgebackenes und Gebasteltes anzubieten. Dann startete die eigentliche Feier. Den Auftakt bildete die Nachwuchsband mit dem Lied „Ich bin ich“, bevor Rektorin Marga Riedelsheimer die rund 350 Gäste begrüßte. Die beiden Schülerinnen Charlotte Nestler und Alika Kistner führten mit ihrer souveränen und humorvollen Moderation durch das Programm. Es folgten die Deutschklassen, bei denen Kinder aus elf Nationen das Lied „Last Christmas“ sangen. „Feliz Navidad“, das Gedicht „Martin, der Schuster“, das Instrumentalstück „Oh du fröhliche“ und das Lied „The happiest Christmas Tree“ wurden von Schülern der vier 5. Klassen vorgetragen. Weiter ging es mit dem Auftritt der 6d, die das Gedicht „Ich wünsche dir zu Weihnachten“ aufführte. Schwungvoll tanzte die Tanz AG bei „(Last) Merry Christmas Everyone“ übers Parkett. Die Schulband performte den Rockhit „Great Balls of Fire“ als Weihnachtslied mit Leann Brückel als Solistin. Die Musikgruppe der 8. Klassen sang „Rocking Around the Christmas Tree“ und die Theater AG führte das Krippenspiel „Die Weihnachtsgeschichte“ mit viel Eifer auf. Kurz vor Ende sorgte die Sportgruppe der 8M für Stimmung mit dem Tanz „All I want for Christmas“. Die Verabschiedung übernahm wieder Rektorin Riedelsheimer. Sie bedankte sich bei allen für die stimmungsvolle Feier und bat noch um eine kleine Spende für die „Nördlinger Bürger in Not“. Erfreulicherweise kam noch eine ansehnliche Summe für die Stiftung zusammen. Den musikalischen Abschluss bildeten traditionell die Schülerband mit dem Lied „Full of Life“ und das gesamte Lehrerkollegium mit allen Zuschauern mit „Oh du fröhliche“, bevor der Elternbeirat zum gemütlichen Ausklang bei einer Tasse Punsch einlud.

