Weihnachtsoratorium in der Nördlinger Kirche St. Georg

In der Nördlinger Kirche tritt nicht nur der Kammerchor auf. Die Besucher hören ein ungewöhnliches Programm.

Die St.-Georg-Kirche in Nördlingen hat eine "Zeitenwende“ der langen und erfolgreichen Kirchenmusik erlebt. Kirchenmusikdirektor Udo Knauer fühlte wohl, dass der Kammerchor und die Konzertbesucher inzwischen bereit sind für neuere Kirchenmusik.

In England hat der Chorgesang über Jahrhunderte hinweg in der Musik eine herausragende Bedeutung erfahren. Benjamin Britten, 1913 geboren, gilt heute weltweit als Vertreter moderner und beliebter Vokalmusik. Die ursprüngliche Fassung seiner kurz vor Weihnachten 1943 aufgeführten "Ceremony of Carols“ hatte er als Werk für Harfe und Frauen- oder Knabenchor konzipiert. Erst später (1955) erstellte der Komponist Julius Harrison die auch jetzt in Nördlingen aufgeführte Version für gemischten Chor, Solisten und Orchester.

Harfe begleitet den Frauenchor: "Procession" von Julius Harrison

Der erste Satz "Procession“ entspricht voll dem ursprünglichen Konzept. Die Harfe spielt die Begleitung zu dem gregorianischen Gesang des Frauenchors. Die Einstimmigkeit versetzt den Zuhörenden mit der gregorianisch gestalteten Botschaft von der Geburt des Erlösers in die Atmosphäre einer romanischen Kathedrale, wo Christus, als Himmelskönig, und die Heiligen und Märtyrer mit "Wolcum Yole!“ (Willkommen Weihnachtszeit!) begrüßt werden, um Jesus durch die von der Harfe geschaffene besinnliche Stimmung als tugendhafte Rose anzubeten und mit dem Gesang der Nachtigall in den Schlaf zu singen. "In Freezing Winter Night“ versetzten Chor und Solisten die winterliche Herberge für den himmlischen Ankömmling.

Einen Stimmungswechsel brachte das "Frühlingslied“ im Duett von Sopran und Mezzosopran. Für diesen Wechsel ist die Harfe ein ideales Instrument. Durch den transparenten Klang der Saiten und das sensible Spiel der Harfenistin Feodora Johanna Mandel entwickelte sich eine Stimmung bescheidener Zufriedenheit. “Dank sei Gott!“ ist die Folge aus der segensreichen Beziehung zu Gott und führt zurück zum einleitenden "Hodie Christus natus est“ (Heut ist Christus geboren).

Ave Maria ohne instrumentale Begleitung

Franz Biebl ist als Leiter des Referats "Chorwesen“ beim Bayerischen Rundfunk (1959 bis 1971) bekannt geworden. Sein "Ave Maria“ sang die Kantorei ohne instrumentale Begleitung, wobei die Klarheit des A-cappella-Gesangs das Konzertprogramm bereicherte. A cappella war Biebls Spezialität und begründete seine Beliebtheit bei Gesangvereinen.

Die bisherige erfolgreiche Kooperation des Oettinger Bachorchesters und des Kammerchors St. Georg Nördlingen konnte nun das "Oratorio de Noel“ (Weihnachtsoratorium) von Camille Saint-Saens entfalten, mit wunderbaren Gesangssolisten und Instrumentalisten, unter anderem der Harfenistin Feodora Johanna Mandel. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg steuerte Organist Klaus Ortler bei. Im Mittelpunkt standen aber die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors, die sowohl bei der textlichen Verständlichkeit als auch in der einheitlichen Tongestaltung hervorragende Leistungen vollbrachten.

Die dynamischen Abstufungen erfolgten textgemäß. Alle folgten aufmerksam den klaren Anweisungen des souverän führenden Dirigenten Udo Knauer, der auch die Gesangssolisten mit eindeutigen Einsatzgesten durch die Werke geleitete, sodass beispielsweise Julia Küsswetter ihre wundervolle Sopranstimme in ihrer großartigen Klarheit zur Geltung brachte. Maria Pizzuto als Mezzosopranistin wirkte mit ihrer warm timbrierten Stimme etwas zurückhaltend, aber passend in ihrer dunkleren Stimmfarbe. Chorsängerin Karen Baumgärtner erfüllte ihre Aufgabe als zweite Sopranistin problemlos. Tenor Christian Wilms bildete in den mittleren Tonlagen einen angenehmen Stimmklang, den er in den Höhen etwas forcierte. Bassist Manuel Kundinger gab seiner Bassstimme vermehrt eine sonore Farbe. Gemeinsam bildeten sie ein homogenes Quartett.