Nördlingen

12:00 Uhr

Kunstausstellung: Weiß ist das leere Blatt, schwarz das Ergebnis

Plus Der Nördlinger Kunstverein hat in der Alten Schranne eine neue Ausstellung konzipiert. Bei der Vernissage geben zwei Künstler Einblicke in ihre Arbeit.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Helmuth Hager, der männliche Part des Künstler-Dreigestirns, das die neue Ausstellung des Nördlinger Kunstvereins in der Alten Schranne gestaltet, machte gleich zu Beginn seiner Kurzvorstellung den Vorschlag, die Farben im Ausstellungstitel zu tauschen: „Es muss ja eigentlich Weiß-Schwarz heißen, denn Weiß ist der Anfang, das leere Blatt, und Schwarz ist das Ergebnis, das Ende eines Schöpfungsprozesses.“ Diese Anmerkung war allerdings die einzige „Unstimmigkeit“, die während der Vernissage am Samstagabend auftauchte.

