Weißer Transporter in Nördlingen beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt in Nördlingen einen Transporter und flieht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein weißer Transporter der Marke Renault ist am Donnerstag in Nördlingen beschädigt worden. Laut Polizeibericht streifte der bislang unbekannte Täter zwischen 9.40 und 9.55 Uhr den linken Außenspiegel des Transporters, der in der Bürgermeister-Reiger-Straße stand. Anschließend floh er und hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)