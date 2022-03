Weitere Details zu schwerem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Nördlingen bekannt

Am Freitagnachmittag ist ein 59-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B25 schwer verletzt worden. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt.

Wie die Redaktion bereits berichtet hat, ist am Freitagnachmittag ein 59 Jahre alter Pkw-Fahrer auf einen geparkten Lastwagen aufgefahren. Der Lkw stand in einer Parkbucht an der B25. Nach Angaben der Polizei, wollte der 59 Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme anhalten. Daraufhin kam es zum Verkehrsunfall.

Der Mann wurde durch das Auffahren auf den Lkw schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verlegt werden. Im Moment besteht keine Lebensgefahr. Es entstand ein Gesamtschaden von 20000 Euro. Die Feuerwehr Nördlingen war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und zur Sperrung der Örtlichkeit mit 25 Personen vor Ort. (AZ)