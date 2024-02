Weiteres Auto in der Schäufelinstraße beschädigt

Aufgrund des Polizeiberichts vom 6. Februar hat sich eine weitere Fahrzeughalterin gemeldet, deren Pkw in der Nördlinger Schäufelinstraße beschädigt wurde. Nach Angaben der Beamten wurde der schwarze BMW am 5. Februar an der Beifahrerseite zerkratzt, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 entstand. Die Polizei Nördlingen bittet weiterhin um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)