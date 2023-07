Welche Heizung ist in Nördlingen wo möglich?

Plus Die Stadt Nördlingen soll eine kommunale Wärmeplanung in Auftrag geben. Einige Stadträte bezweifeln aber, dass die Bürger dafür ihre Daten zur Verfügung stellen.

Äußerst kritisch ist im Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrates ein Antrag der Fraktion Grüne/Frauenliste bewertet worden. Und das, obwohl am Ende alle anwesenden Rätinnen und Räte für den Vorschlag stimmten. Es ging um eine kommunale Wärmeplanung für die Stadt, sie könnte bis Mitte 2025 vorliegen.

Landauf, landab wird derzeit über solche kommunalen Wärmeplanungen diskutiert. Das hat zwei Gründe, der eine ist der schnöde Mammon: Städte und Gemeinden bekommen derzeit vom Staat den Großteil, den solch eine Planung kostet, erstattet. Die Förderung beträgt aber nur noch dieses Jahr 90 Prozent, nächstes Jahr soll sie auf 60 Prozent absinken. Zudem hat die Bundesregierung angekündigt, eine kommunale Wärmeplanung für Kommunen ab einer Einwohnerzahl von 10.000 verpflichtend einzuführen. Womit viele Verantwortlichen zum Schluss kommen: Lieber jetzt das Ganze anstoßen und wenig aus dem eignen Stadtsäckel zahlen, als später dazu gezwungen zu werden, und mehr dafür selbst berappen zu müssen.