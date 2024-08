Welche Ideen es für das Geopark-Besucherzentrum in Nördlingen gibt

Nördlingen wird eines von bis zu sechs sein: So viele Geopark-Besucherzentren könnten in den kommenden Jahren im Landkreis entstehen, noch dazu in Wallerstein, Oettingen, Mönchsdeggingen, Wemding und Harburg. Das hat der Kreistag kürzlich beschlossen und sich damit für eine dezentrale Lösung entschieden. Die Stadt Nördlingen wolle auf jeden Fall Teil der Idee sein, sagt Veranstaltungs- und Tourismuschef Daniel Wizinger im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ob eine kleine oder große Lösung, es war uns wichtig, dass wir auch dabei sind.“ Er schildert, welche Gedanken sich die Stadt macht und warum das Nördlinger Besucherzentrum ein sensibles Thema ist.

