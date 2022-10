Nördlingen

Welche Projekte streicht Nördlingen, um das Hallenbad zu stemmen?

Plus Wenn nicht an der Sauna für das neue Hallenbad gespart wird, dann bei anderen Investitionen. Auf der möglichen Verzicht-Liste stehen die Feuerwehren.

Will die Stadt Nördlingen am Neubau des Hallenbads im Rieser Sportpark in der geplanten Größe festhalten, müssen 7,5 Millionen Euro mehr bezahlt werden. Bekanntlich soll das Bad rund 30,7 Millionen Euro kosten, der Eigenanteil Nördlingens wird nach Abzug aller Förderungen rund 24 Millionen Euro betragen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Geldbetrag im Haushalt nachträglich einzuplanen. Zwar kann die Stadt auf ein Plus bei den Steuereinnahmen zurückgreifen. Die Stadträte müssen jedoch auch entscheiden: Welche Investitionen, die bereits geplant sind, müssen geschoben oder gar gestrichen werden?

