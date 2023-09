Welt-Alzheimertag beginnt mit Gottesdienst in einfacher Sprache

Plus Ein Gottesdienst bildet den Auftakt zur Veranstaltungsreihe "Nördlingen verbindet". Damit sollen die Menschen über Alzheimer aufgeklärt werden.

Die „Alzheimer‘sche Krankheit“ wurde unter diesem Namen im Jahre 1910 zum ersten Mal erwähnt. Von allen Arten der Demenz ist sie am weitesten verbreitet. Bis heute gibt es keine anerkannte Behandlungsmethode und kein Heilmittel. Umso wichtiger ist die Aufklärung der Gesellschaft über die Erkrankung. Zur Verbreitung dieses Wissens und zur Förderung des menschenwürdigen Umgangs mit den Betroffenen ist der Welt-Alzheimertag ins Leben gerufen worden. Er findet seit 1994 jeweils zum Herbstbeginn statt.

Der wichtigste nachgewiesene Risikofaktor ist hohes Alter. Dass es sich nicht um eine „normale“ Alterserscheinung handelt, leitete Alois Alzheimer aus dem Schicksal einer seiner Patientinnen ab, die „völlig verblödet“ mit 56 Jahren verstorben war. Nun wurde in Nördlingen unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ eröffnet.