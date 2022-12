Nördlingen

Weltbild-Filiale in Nördlingen schließt vor Weihnachten

Die Weltbild-Filiale in Nördlingen hat voraussichtlich am 22. Dezember zum letzten Mal geöffnet.

Plus Letzter Verkaufstag in Nördlingen ist voraussichtlich der 22. Dezember. Was das Unternehmen zu den Schließungsgründen sagt.

Von Verena Mörzl

Während Weltbild in Augsburg ein neues Logistikzentrum baut und damit kräftig investiert, schließt voraussichtlich noch vor Weihnachten die Filiale in Nördlingen. „Wir bedauern sehr, dass wir Nördlingen verlassen müssen, leider war die wirtschaftliche Entwicklung der Filiale nicht zufriedenstellend“, teilt eine Sprecherin am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion mit. Damit gibt es künftig mit Bücher Lehmannn nur noch eine Buchhandlung in Nördingen. Im Januar schließt auch die Buchhandlung Osiander.

