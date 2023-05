Weltklasse-Weltmusik-Konzert zum Jubiläum des Nördlinger Kulturforums

Plus Quadro Nuevo & Harmonic Brass präsentieren in Nördlingen ein "Concerto Grande". Das Kulturforum feiert einen eindrucksvollen 30. Geburtstag im Ochsenzwinger.

Ganz ehrlich: Allein das erste Stück nach der Pause, Bachs "Toccata & Fuge in D-Moll“, wäre einer Würdigung zum 30-jährigen Bestehen des Nördlinger Kulturforums mehr als angemessen gewesen. Aber was die zehn Musiker von "Quadro Nuevo“ und "Harmonic Brass“ vorher und nachher auf die Bühne gezaubert haben, war schlichtweg Weltklasse. Das Publikum im fast schon übervoll besetzten Nördlinger Ochsenzwinger war hin und weg und die begeisterten Ovationen während und nach dem Konzert verdient.

Nachdem Christoph Eigenrauch, als Vertretung des Vorsitzenden Hartmut Betz, Kapellen und Gäste begrüßt und sich bei Stadt und Team für die Unterstützung bedankt hatte, legten eine Frau und acht Männer los mit ihrem angekündigten "Concerto Grande“. Und wie: Ravels "Bolero“ kam phasenweise als klingender Dialog zwischen Tenorsaxofon und Waldhorn, Sopransaxofon und Trompete oder Bachtrompete und Bassposaune daher. "Wer heute Abend festliche Bläsermusik erwartet, den muss ich leider enttäuschen“, sagte Hornist Andreas Binder. Das hatte auch niemand im Publikum wirklich erwartet, denn die Weltmusik-Gruppe Quadro Nuevo und das furiose Bläser-Quintett Harmonic Brass verbünden sich nun wirklich zu einem abenteuerlichen Orchester- und Hörerlebnis.