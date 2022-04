Wem nutzt das geplante Egerviertel?

Plus Das neue Wohnviertel auf dem ehemaligen Ankerareal wird die Nördlinger Altstadt drastisch verändern.

Eine brachliegende Industriefläche mitten in der Nördlinger Altstadt kann niemand wollen. Doch das, was auf dem Gelände der ehemaligen Ankerbrauerei geplant ist, ist auch nicht ideal. Das hat mehrere Gründe. Und daran ändern auch die Aussagen zweier Experten, die ihr Geld vom Investor des Egerviertels bekommen, nichts.