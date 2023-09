Nördlingen/Wemding

12:00 Uhr

Ein Buch über das Ries mit harmlosem Titel – aber voller Leid

Plus Die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs im Ries beschreibt Christian Kodritzki in einem Buch über die Schwedenzeit. Welche Abgaben die Nördlinger machen mussten.

Von Peter Urban

Der über 80-jährige Offenbacher Christian Kodritzki scheint ein Getriebener zu sein. Unermüdlich beschäftigt sich der ehemalige Bauunternehmer als Sammler von alten Briefen mit europäischer Geschichte und hat sein Spezialgebiet in der Militärgeschichte. In seinem ersten Buch „Schwedenzeit in Franken und Schwaben“ befasste er sich mit Eroberung, Besatzungszeit und Folgen des schwedischen Eingreifens in den Dreißigjährigen Krieg. Jetzt hat er in einem zweiten Band die Ereignisse insbesondere um Nördlingen und Wemding ins Visier genommen.

Kodritzki hat in zahlreichen Archiven geforscht, primär in Wien und Stockholm. Herausgekommen ist ein zunächst etwas spröde zu lesender Band zu den damaligen Geschehnissen, der sich wie ein Horrorroman liest. Und man macht gerne die sprichwörtlichen drei Kreuze, dass man im Heute leben darf und sich nicht in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges befindet, der sich in den Jahren 1631 bis 1634 der zweiten Hälfte zuneigt.

