Nördlingen/Wemding

vor 33 Min.

Im Ries werden Spenden für ukrainische Flüchtlinge gesammelt

In der Region starten in den nächsten Tagen mehrere Hilfstransporter an die ukrainische Grenze. Was benötigt wird und wo man Spenden abgeben kann.

Das unbeschreibliche Leid, das der Krieg in der Ukraine verursacht, bewegt die Menschen im Ries. Viele wollen helfen - und die ersten haben jetzt Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Von Nördlingen aus werden in den nächsten Tagen verschiedene Güter nach Polen und Ungarn gebracht. Und auch in Wemding werden Sachspenden gesammelt. Die Ehefrau von Thomas Schenk kommt aus Ungarn. Das Rieser Paar hat dort viele Freunde und Bekannte, unter ihnen seien auch viele, die aus der Ukraine stammten. Schenk machen die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet betroffen: "Ich habe selber Kinder." Und er besitzt einen Transporter. Deshalb sammelt er jetzt Hilfsgüter in seiner Werkstatt "Holz & Liebe" in Nördlingen, am Stoffelsberg 2, ein. Schenk berichtet, dass er mit dem Bürgermeister von Zahony an der ukrainisch-ungarischen Grenze Kontakt aufgenommen habe und sich und die Hilfsgüter angekündigt habe. Losfahren will er am 12. März. Bis dahin sammelt Schenk Hygieneartikel für Frauen und Kinder, Süßigkeiten, Spielzeug, haltbare Lebensmittel und Getränke - am besten in Pakete verpackt und beschriftet. Diese können am 3., 4., 5., 9. und 10. März jeweils von 16 bis 19 Uhr in der Werkstatt abgegeben werden. Die Kosten für den Transport übernimmt der Familienvater selbst, wer Geld spenden möchte, könne das gerne tun. Flüchtlinge sind verletzt und brauchen Verbandsmaterial Kamil Mosek kam aus Polen ins Ries, zusammen mit seiner Mutter sammelt er Hilfsgüter. "Wir glauben, dass eine Sammelaktion mit wichtigen Sachspenden das Mindeste ist, was wir für diese Menschen tun können und sehen sie als Zeichen der Solidarität", schreibt Mosek an unsere Redaktion, und: "Wir wissen ja selbst nicht, ob wir vielleicht nicht eines Tages solche Hilfe benötigen." Die Spendenaktion läuft bis zum 10. März, angenommen werden haltbare Lebensmittel, Pflege- und Waschmittel, Babynahrung und -flaschen sowie Windeln. Besonders benötigt wird laut Mosek Verbandmaterial, weil viele Flüchtlinge verletzt an der polnisch-ukrainischen Grenze ankommen. Die Organisatoren verpacken die Sachen und bringen sie nach Polen zum dortigen Roten Kreuz. Die Spenden werden an folgenden Stellen angenommen: im Geschäft "Polnische Delikatessen" am Brettermarkt in Nördlingen, bei Familie Trawczynski in Bopingen (bitte vorher unter Telefon 0174/9164156 anrufen) sowie im Vorraum des Deininger Rathauses. Friseurmeisterin Stefanie Kritsch und Unternehmer Uwe Dunzinger aus Wemding haben Kontakt mit der Ukrainischen Gemeinschaft in München aufgenommen. Sie erfuhren, dass im russisch-polnischen Grenzgebiet, wo täglich Tausende von Ukrainern - vor allem Frauen und Kinder - stranden, in erster Linie Hygieneartikel und Babysachen benötigt werden. Dunzingers Firma D&H im Sandfeldring 8 dient montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr als Sammelpunkt für Körperpflegeprodukte, Windeln und Ähnliches. Dunzinger hofft, dass am Wochenende eine erste Ladung nach München geschafft werden könne, wo die Ware sortiert und dann ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet transportiert werden soll. Wer Fragen hat, kann sich bei Uwe Dunzinger melden. Telefon: 0171/8138709. Familie Foit aus Wemding sammelt Feldbetten, Schlafsäcke, Decken und Handtücher Die Familie Foit lebt seit vielen Jahren in Wemding. Ihre Wurzeln hat sie in Pilchowitz in Polen. Die kleine Stadt ist zwar etwa dreieinhalb Fahrstunden von der ukrainischen Grenze entfernt, jedoch dürften dort bald viele Flüchtlinge aufschlagen. Die Stadthalle werde in eine Notunterkunft umgewandelt, weiß David Foit. Dafür benötige die Kommune Ausstattung. Folgender Bedarf sei von den Verantwortlichen gemeldet worden: 30 Feldbetten, 30 Schlafsäcke, 30 Decken und 100 Handtücher. Wer solche Gegenstände bereitstellen kann, wird gebeten, sie verpackt im städtischen Bauhof in Wemding (Gustav-Rau-Straße 1, Telefon 0151/46163179) abzugeben (8.30 bis 10 Uhr und 13 und 14 Uhr). Die Menschen in der polnischen Kommune seien "hilfsbereit und herzlich", weiß Foit. Er freue sich, dass auch in Deutschland die Spendenbereitschaft hoch sei: "Das ist überwältigend." Wichtig sei, das Material schnell in den gut 800 Kilometer entfernten Ort zu bringen: "Ich hoffe, dass wir noch diese Woche fahren können." Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie hier im Live-Ticker. Lesen Sie dazu auch Ukraine-Krieg Worum geht es eigentlich im Ukraine-Konflikt?

Nördlingen Plus Rieserin mit Kontakt in die Ukraine: "Kein normaler Mensch wünscht sich Krieg"

Themen folgen