Wemdinger Judokas an Schwabens Spitze

Icon Vergrößern Josefine Brenner hält ihre Gegnerin im Haltegriff Foto: Marco Lechner Icon Schließen Schließen Josefine Brenner hält ihre Gegnerin im Haltegriff Foto: Marco Lechner

Bei den Schwäbischen Judo-Meisterschaften der der Altersklasse U13 konnten die Kämpfer des TSV Wemding in Kaufbeuren mit vier Titeln und drei Vizemeistertiteln voll überzeugen. Die gleiche Ausbeute verbuchten im Anschluss daran die U15-Athleten, die um die Ranglistenplätze im Bezirk kämpften. Marlene Seidel und Lina Lettenmeier ließen im Leichtgewicht ihren Gegnerinnen keine Chance. Im abschließenden vereinsinternen Finale sicherte sich Lettenmeier Gold vor ihrer Teamkollegin. Magdalena Deckert zeigte starke Kämpfe und verfehlte mit Platz Fünf das Treppchen nur knapp. Dagegen konnte Josefine Brenner alle Begegnungen vorzeitig durch Wurftechniken für sich entscheiden und feierte ihren ersten Schwäbischen Meistertitel. Jana Graf musste mehrmals über die volle Kampfzeit gehen und verdiente sich durch ihre couragierten Auftritte den Vizemeistertitel. Bei den Jungen gingen mit Benno Eireiner, Alexander Mittl, Kay Mayer und Quinn Ellrich vier Routiniers an den Start. Während sich Eireiner und Ellrich durch mutig geführte Kämpfe jeweils einen Vizemeistertitel sichern konnten, errangen Alexander Mittl und Kay Mayer erstmal den schwäbischen Meistertitel. Dadurch machten alle TSV-Kämpfer die Qualifikation für die südbayerischen Meisterschaften am kommenden Wochenende klar. Die Wemdinger Starter setzten sich anschließend mit großem Kampfgeist auch beim Ranglistenturnier U15 durch. Bei den Mädchen feierten Violetta Meinert, Lea Kaufmann und Anna Färber den Turniersieg in ihren Gewichtsklassen. Jana Graf konnte mit dem 3. Platz ebenfalls überzeugen. Bei den Jungen gewann Kay Mayer alle Begegnungen und fuhr damit seinen 2. Tagessieg ein. Auf dem zweiten Platz landeten Danny Heindle und Alexander Mittl. Komplettiert wurde das hervorragende Abschneiden mit dem 3. Platz für Benno Eireiner und dem 5. Platz für Quinn Ellrich. Die zahlreichen Top-Platzierungen zahlten sich auch in Summe aus: Das Team des TSV Wemding konnte sich am Ende über den Sieg in der Mannschaftswertung freuen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.