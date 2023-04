Nördlingen

11:45 Uhr

Wendemanöver in der Herrengasse geht schief: 750 Euro Sachschaden

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, will in der Herrengasse in Nördlingen wenden und verursacht dabei einen Schaden von rund 750 Euro.

Eine beschädigte Hausfassade sowie mehrere Briefkästen und eine Regenrinne sind die Bilanz eines missglückten Wendemanövers am Donnerstagmorgen zwischen 6 und 7.30 Uhr in der Herrengasse in Nördlingen. Laut Angaben der Polizei touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, eine Hausfassade. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Nun bittet die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)

