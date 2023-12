Nördlingen

Wenig Wahrheit und viel Gelogenes bietet die neue CD der Hörspielmanufaktur

Plus Die Rieser Hörspielmanufaktur präsentiert ein neues Werk. In der Welt der "Luagabeidl" spielt etwa ein Drache auf dem Nördlinger Marktplatz eine Rolle.

Auf dem Cover des mittlerweile dritten Hörspiels der Rieser Hörspielmanufakteure um Jochen Österlein wird es überzeugend beschrieben: „Selbstverständlich gibt es Fabelwesen. Ebenso wie Riesenkartoffeln und fliegende Traktoren. Wir würden Sie doch nicht anlügen. Tauchen Sie ein in eine phantastische Welt, wie sie es nur im Ries geben kann – in die Welt der Luagabeidl.“ Unter der Regie von Nico Jilka, der mehrfach auch als Sprecher zu hören ist, gibt es neben den gewohnten Stimmen von Kerstin Hezner, Josef Taglieber, Florian Hager und Jochen Österlein, mit Emmi Dietz auch ganz neue Klänge zu hören.

„Was Wahres und was Glognes“ wird versprochen. Und gehalten wird vor allem Gelogenes, denn die absurd hanebüchenen Geschichten, die allesamt aus der Feder von Jochen Österlein stammen, sind derart schräg und deftig, dass man es selbst den hartgesottensten Hinterwäldlern schwerlich zutrauen könnte. Beispiel gefällig? „Dr Gobel frisst da Popel“, ein Unikum, das – so sagte es wohl einst die Rieser Großmutter zu ihren Enkeln – kleinen Kindern nachts das Nasensekret im Schlaf entfernt. Im Hörspiel wird das Thema so breit ausgewalzt, dass man selbst Gerhard Polts legendären „Lungenhering“ als kleine Episode für Zwischendurch abtun kann.

