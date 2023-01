Nördlingen

Prozess nach Drogenfund: Wenn der Freund doch keine Falschaussage macht

Um die Anstiftung zur Falschaussage ging es in einem Prozess am Nördlinger Amtsgericht. Alass waren Drogenfunde.

Plus In Nördlingen steht ein Mann vor Gericht. Er soll seinen Freund zu einer Falschaussage angestiftet haben. Dabei ging es um Drogen in der Obdachlosenunterkunft.

Von Matthias Link

Ein 51-jähriger Häftling der JVA Kaisheim musste sich vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten, weil er eine andere Person zur Falschaussage vor Gericht angestiftet haben soll. Das warf die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Anna Lena Lessmann, dem Angeklagten vor und dieser räumte die Tat vollumfänglich ein – mit einem Ziel.

