Der Zapfenstreich wird zum emotionalen Höhepunkt des Stadtmauerfests

Von Verena Mörzl - 18:00 Uhr

Das Stadtmauerfest war nicht immer so groß wie heute. Hauptamtsleiter Peter Schiele prägte die Entwicklung. Er freut sich, die Aufgaben in jüngere Hände abzugeben.

Wenn die Fackelträger nach den Schlussworten von Oberbürgermeister David Wittner die Flammen aus der Stadt tragen und die letzten Obrigkeiten vom Marktplatz schreiten, ist die Zeit gekommen, um Abschied vom Nördlinger Stadtmauerfest zu nehmen. Abschied von drei Tagen und Nächten des historischen Treibens in der Stadt. Abschied nehmen – das muss so mancher auch persönlich. Für Peter Schiele war es nicht nur der letzte Zapfenstreich, sondern das letzte Stadtmauerfest in seiner Funktion als Hauptamtsleiter. Jahrzehntelang hat er das historische Fest organisiert, nun freut er sich, die Aufgaben in jüngere Hände zu geben.

