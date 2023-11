Wenn die Braut in London keine Schuhe findet, sondern in Nördlingen

Plus Mit 79 Jahren arbeitet Karin Stark noch täglich im Nördlinger Schuhgeschäft. Der Familienbetrieb hat schon mehr als einen Generationswechsel geschafft.

Karin Stark setzt sich dazu. Die 79-Jährige nimmt auf einem Hocker vor der Kundin Platz, schnürt ihr die Schuhe zu, tastet nach den Zehen: „In 38 wären sie zu klein“, sagt sie. Und dann zeigt die Nördlingerin der Frau, wie sie einen Doppelknoten schnürt: „Als ich 15 war, war eine Kundin bei mir, die hat gesagt: ‚Mädchen, das machst du nicht richtig. Da laufe ich ein paar Schritte und der Schnürsenkel geht auf.‘“ Dann habe sie ihr diesen Knoten gezeigt. Dieses Wissen gibt Karin Stark 64 Jahre später noch weiter, im Nördlinger Schuhhaus Stark. Ein Geschäft, das Karin Starks Eltern aufbauten und das ihr Sohn Marko heute weiterführt. Wie hat das angefangen?

Karin und Marko Stark erzählen ihre Familiengeschichte im Wohnzimmer, ein renoviertes Haus, die Holzbalken stehen aber noch. Im Stockwerk darunter gibt es ein großes Schuhlager und im Erdgeschoss befindet sich das Schuhgeschäft, das viele Nördlingerinnen und Nördlinger kennen. Doch angefangen habe das schon im Sudetenland. Schon dort hatten Karin Starks Eltern ein Schuhgeschäft, „das existiert noch heute“, sagt Marko Stark. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, kamen seine Großeltern nach Nördlingen, wohnten in der Beckschen Druckerei.