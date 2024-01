Wenn durch das Klösterle ein Hauch von Wien weht

Plus Das Neujahrskonzert der Nördlinger Stadtkapelle begeistert das Publikum. Die Stücke erinnern an Wien, doch die Nördlinger zeigen noch eine andere Seite.

Ein Hauch von Neujahrskonzert aus Wien, das zum Jahresbeginn für viele Musikfreunde ein absolutes Muss ist, wehte durch den Nördlinger Stadtsaal Klösterle, als die Stadtkapelle ihrerseits ihr Neujahrskonzert startete. Fand man doch auf der vom Orchester an jedem Platz der vollbesetzten Halle ausgelegten Setlist gleich zu Beginn mit „Jetzt geht’s los“ von Franz Lehar, „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé, „Wiener Praterleben“ und der „Annenpolka“ von Johann Strauss Sohn gleich vier Titel, die man ein paar Tage zuvor auch beim weltgrößten TV-Konzertereignis hätte hören können.

Wer angesichts dieser Tatsache vermutet haben könnte, die Nördlinger Ausgabe würde in der musikalischen Qualität deutlich darunter liegen, sah sich – sehr zum Wohlgefallen des Publikums – getäuscht. Die Nördlinger Stadtkapelle unter der Leitung von Armin Schneider, funktioniert auch als veritables klassisches Orchester. Ausdrucksstark, präzise im Timing, von ihrem Dirigenten akzentuiert geführt.