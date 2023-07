Nördlingen

vor 53 Min.

Hund reißt Kleintiere in Nördlingen: "Schritt zu Kindern ist nicht weit"

Das Jufa-Hotel in Nördlingen: Ein Hund streunt auf dem Gelände und tötet zwei kleine Tiere.

Plus Ein frei laufender Hund tötet in Nördlingen einen Hasen und ein Meerschweinchen. Die Besitzerin fühlt sich nicht verantwortlich. Betroffene fordert Leinenpflicht.

Sechs Mal hat Najda Lehner die Hundebesitzerin am Freitagmorgen schon angerufen. Kein Mal hat sie abgehoben. "Ich hoffe, dass sie uns keine falsche Nummer und Adresse gegeben hat", sagt sie. Lehner ist die Hotel-Direktorin des Jufa-Hotels in Nördlingen. Am Donnerstagabend sei ein fremder Hund durch die Küche und die Lobby des Hotels vagabundiert, habe die Gäste gestört und schließlich ein Meerschweinchen und einen Hasen getötet. Die Tiere waren im Garten eingezäunt. Die Hundebesitzerin habe sich nicht verpflichtet gesehen, einzugreifen und habe noch dazu wütend reagiert, als sie auf ihren Hund und die Tat angesprochen worden sei. Die Polizei hat mittlerweile ein Verfahren eingeleitet. Für Lehner gibt es nur eine Lösung für das Problem.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staunten am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr nicht schlecht, als ein fremder Hund herrenlos durch die Küche des Jufa-Hotels lief. Von der Küche ging es über die Lobby in den Garten auf den Spielplatz, erzählt die Betreiberin Lehner. Dort sei der Hund über den Zaun gesprungen, zu den Meerschweinchen und Hasen. "Dass ein Hund den Zaun, der ungefähr so hoch ist, wie ein normaler Gartenzaun, überspringt, habe ich noch nie gesehen."

