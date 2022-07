Nördlingen

Wenn ein Tanzauftritt erst Beklemmen und dann Begeisterung auslöst

Plus Tänzerinnen zeigen mit Urbanflow beeindruckende Auftritte. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wird auch ein neuer Blick auf die Schlacht bei Nördlingen eröffnet.

Von Peter Urban

Was in der Löpsinger Straße seinen Anfang genommen hatte, nämlich eine faszinierende, moderne Tanzperformance im öffentlichen Raum, hat jetzt im Nördlinger Parkhaus am Bahnhof seine genauso prickelnde Fortsetzung genommen: Urbanflow. Unsere Redaktion berichtete bereits über das imponierende Konzept, das die Choreografin und künstlerische Leiterin Barbara J. Lins mit und für ihre drei zeitgenössischen Tänzerinnen Veronika Drescher, Bettina Paletta und Linda Waldhoff von der Tipping Dance-Company entwickelt hat. Nämlich eine Stadt und deren öffentliche Räume in einem völlig anderen Kontext zu zeigen. Und damit die Zuschauer zu inspirieren, den durch die Tänzerinnen neu gestalteten Raum mit anderen Augen zu sehen.

