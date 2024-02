Nördlingen

Wenn Rafik Schami erzählt, erblüht das Nördlinger Publikum

Plus Der syrisch-deutsche Vielschreiber liest aus seinem Buch "Wenn du erzählst, erblüht die Wüste". Durch seine Erzählkunst gelingt ihm Ähnliches in Nördlingen.

Von Peter Urban

Eigentlich stellt er ja "nur" sein neues Buch vor: Rafik Schami, der vielfach ausgezeichnete, 1946 in Damaskus geborene, syrisch-deutsche Vielschreiber, der allerdings schon seit 1971 in Deutschland lebt und seit den 80er-Jahren vorwiegend in Deutsch publiziert. Was ihn im Falle seines neuen Romans "Wenn du erzählst, erblüht die Wüste" nicht daran hindert, seinem europäischen Publikum die schönsten Perlen arabischer Erzählkunst näherzubringen. Das gelingt ihm in faszinierender Art und in bester Tradition von Tausendundeiner Nacht.

Denn was er auf der Bühne in der ausverkauften Alten Schranne in Nördlingen präsentiert, ist wohl genau die Erzählkunst, von der sein neuer Roman auf knapp 480 Seiten handelt: Wenn er erzählt, "erblüht" das Publikum der Alten Schranne in Wertschätzung dessen, wie ein wirklich exzellenter Erzähler sein Auditorium fesseln kann. Denn anhand seiner Ausführungen wird die Story seines Romans ganz und gar plausibel: In einem arabischen Land herrscht im 19. Jahrhundert der weise und gerechte König Salih. Als die Königin bei einem Attentat ums Leben kommt, versinkt die einzige Tochter in tiefe Melancholie.

