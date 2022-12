Nördlingen

vor 47 Min.

Nördlinger Firmen sorgen für Weihnachtsduft über der Stadt

Plus Nicht nur in den heimischen Küchen liegt Vanille in der Luft. In Nördlingen sorgen Aromenhersteller für den einen oder anderen süßen Duft in der Nase.

Von Verena Mörzl

Schon lange bevor in den Küchen die ersten Plätzchen oder Weihnachtsgerichte zubereitet werden, liegt über Nördlingen ein Weihnachtsduft. Nicht nur bildhaft gesprochen, sondern ganz real. Der Geruch nach Vanille und Zimt stammt von Destilla. Deren Produkte tauchen im Alltag vieler Rieserinnen und Rieser auf. Hätten Sie es gewusst?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

