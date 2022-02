Nördlingen

Erleichterung für Fahrschulen im Ries: Für den Führerschein reicht jetzt 3G

Fahrschul-Inhaber Kenan Eder in seinem Schulungsraum, den er zu einem kleinen Sendestudio umfunktioniert hat.

Plus In den vergangenen Monaten brachen den Nördlinger Fahrschulen viele Schülerinnen und Schüler weg. Ungeimpfte durften nicht am direkten Unterricht teilnehmen.

Von Matthias Link

Auf dem Land ist das Auto oftmals unverzichtbar. Doch ungeimpfte Fahrschüler standen bis vor Kurzem vor dem Problem, dass sie ihre Fahrausbildung unterbrechen oder gar keine machen konnten. Am Donnerstag vergangener Woche sind Lockerungen für Fahrschulen in Kraft getreten. Für sie gilt nun wieder 3G.

