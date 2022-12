Wer die Kinderklinik nicht fordert, wird sie auch nicht bekommen

Plus Die Bundesregierung plant, mehr Geld in die Kindermedizin zu stecken. Warum soll ein Teil dieses Geldes nicht auch in Nördlingen landen, fragt Martina Bachmann.

Wer schon einmal mit einem kranken Kind auf dem Rücksitz vom Ries bis nach Aalen oder Augsburg in eine Kinderklinik gerast ist, der hat kein Verständnis für die politische Debatte über eine Kinderklinik in Nördlingen. Der will schnell eine medizinische Versorgung für seinen Sohn oder seine Tochter am Stift – und nicht Vorträge über einen bayerischen Krankenhausplan.

