Wer folgt bei der Stadt Nördlingen auf Hauptamtsleiter Peter Schiele?

Hinter den Kulissen ist in den vergangenen Wochen über eine wichtige Personalie bei der Stadt Nördlingen diskutiert worden. Hauptamtsleiter Peter Schiele wird zum Ende des Jahres in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten. Schiele ist bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Themen Knabenkapelle, Breitband, Wirtschaftsförderung, Volkshochschule und Historisches Stadtmauerfest verantwortlich. Viele Nördlinger kennen ihn, nicht zuletzt seit dem Wahlkampf 2006, als er mit Hermann Faul um die Nachfolge von Paul Kling konkurrierte. Wer jedoch soll künftig seine Aufgaben übernehmen?