Wer hat das schönste Spielhäuschen?

Stadt und Stadtmarketingverein veranstalten einen Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheinkarten.

Die gemeinsame Weihnachtsaktion von Stadt Nördlingen und DS Smith ist gestartet: Viele Familien haben sich am Samstag Bausätze für Spielhäuser abgeholt und haben damit auch die Möglichkeit, sich beim Gestaltungswettbewerb von Stadt und Stadtmarketingverein „Nördlingen ist`s wert“ zu beteiligen. Viele tolle Preise warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner.

„Wie sieht Dein Traum-Haus aus?“ fragt Oberbürgermeister David Wittner und freut sich bereits auf die kreativen Antworten der Kinder aus Nördlingen und Umgebung. „Die Häuschen können bemalt, beklebt und ganz individuell gestaltet werden,“ spornt er die Kinder an, sich am Gestaltungswettbewerb zu beteiligen. Da die Häuser von DS Smith aus Wellpappe gefertigt wurden, lassen sie sich ganz einfach verschönern. Gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein will die Stadt Nördlingen die schönsten Häuser prämieren.

Bilder der Spielhäuschen bis 31. Januar mailen

„Gerne erinnere ich mich an die erste Aktion im Jahr 2020, die vielen Bilder und wie schwer uns die Entscheidungen bei der Prämierung gefallen sind. Verschenkt wurden Papphäuschen, alle gleich und am Ende wurde aus jedem Häuschen ein Unikat, jedes für sich ein Hingucker. Macht bitte wieder mit, wir freuen uns jetzt schon auf viele bunte Fotos,“ so Susanne Vierkorn, Leiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins. Auch in diesem Jahr gibt es viele tolle Preise wie zum Beispiel Familieneintritte für die Museen und den „Daniel“ sowie Nördlinger Gutscheinkarten zu gewinnen.

Bilder der gestalteten Spielhäuser können mit Namen, Alter und Adressangabe bis 31. Januar 2024 an buerger@noerdlingen.de gemailt oder in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden. (AZ)