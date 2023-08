Wer hat einen weißen Audi beschädigt?

Ein Unbekannter fährt den Wagen an. Um die hunderte Euro Sachschaden kümmert sich der Täter nicht.

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Freitagabend die Frontstange eines weißen Audis beschädigt und ist dann geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Hofer Straße in Nördlingen, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)