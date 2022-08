Wer hat gesehen, wie ein Buchsbaum in Nördlingen gestohlen wurde?

Ein Buchs ist aus der Nördlinger Innenstadt gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Buchsbaum ist in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einem Café in der Schrannenstraße in Nördlingen entwendet worden. Der Buchsbaum befand sich in einem Blumentopf und hatte einen Wert von rund 100 Euro, teilt die Polizei mit. Weiterhin wurde ein Verbindungskabel für eine Musikbox aus der Wand gerissen. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)