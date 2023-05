Wer in Nördlingen bei der Sozialwahl 2023 antritt

Aktuell können die Menschen Deutschland ihre Stimme bei der Sozialwahl abgeben. Auch ein Rieser stellt sich zur Wahl.

In den zurückliegenden Wochen haben in Deutschland Millionen von Menschen Informationsschreiben zur Sozialwahl 2023 per Post erhalten. Alle sechs Jahre findet diese Wahl statt. Doch viele wissen nicht, was sie da eigentlich wählen und werfen nicht selten die Wahlscheine in den Papierkorb. Bei der Sozialwahl werden die sogenannten Sozialparlamente der Rentenversicherung und Krankenkasse gewählt. Zu wählen sind die jeweiligen Verwaltungsräte und Vertreterversammlungen. Die Mitglieder dieser Gremien arbeiten ehrenamtlich und setzen sich für die Interessen der Versicherten ein.

Wahlberechtigt ist, wer mindestens das 16. Lebensjahr vollendet hat und bei der Deutschen Rentenversicherung Bund oder bei den Ersatzkassen Barmer, DAK, Techniker Krankenkasse, Kaufmännische Krankenkasse oder Handelskrankenkasse versichert ist.

Peter Schönwälder tritt bei der Sozialwahl im Landkreis Donau-Ries an

Im Landkreis Donau-Ries stellt sich Peter Schönwälder aus Nördlingen für die Liste "Barmer-Versichertengemeinschaft – Die Unabhängigen" für weitere sechs Jahre zur Wahl. Er ist bereits seit 30 Jahren als Versichertenberater tätig. Schönwälder gibt kostenlose Auskünfte und Tipps zu Rentenangelegenheiten und hilft bei der Antragstellung und Kontenerklärungen.

Die Liste, für die Peter Schönwälder antritt, engagiert sich schon seit 65 Jahren. Sie ist nach eigenen Angaben gewerkschaftlich und parteipolitisch unabhängig und setzt sich für ein leistungsfähiges, aber bezahlbares Sozialversicherungswesen ein. Abgestimmt werden kann noch bis zum 31. Mai. (AZ)