Wer ist der Künstler des Promis mit Wuschelhaaren im Nördlinger Baum?

An den Kornschrannen blickt den Bürgerinnen und Bürgern ein Gesicht aus einem Baum entgegen. Für Oberbürgermeister David Wittner ist klar, wer abgebildet ist.

Die Holzfigur eines Prominenten ist in Nördlingen in einem Baum installiert worden: Bei der Schranne hängt das Gesicht zwischen den grünen Blättern. Nördlingens Oberbürgermeister ist begeistert: "Ich finde die Installation ziemlich cool", sagt David Wittner im Gespräch. "Leider weiß ich nicht, wer der Urheber des Kunstwerks ist." Als alter Jimi-Hendrix-Fan sei für ihn jedoch klar, dass es sich um den legendären Gitarristen handle. Wessen Gesicht sehen Sie in der Holzfigur: Jimi Hendrix, Bob Marley oder womöglich doch Che Guevara, wie ein User auf dem Instagram-Kanal unserer Redaktion vermutet?

Wenn Sie wissen, wer abgebildet ist und wer der Urheber der Installation ist, schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de oder eine Nachricht über Instagram an den Account rieser_nachrichten. Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.