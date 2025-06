Wer will viele Berufe sehen

Die Katholische Kindertagesstätte St. Michael, unter der Leitung von Heike Oswald, lud alle Eltern, Geschwister und Verwandte zum Frühlingsfest in den Garten ein. Unter den zahlreichen, begeisterten Gästen waren auch Stadtpfarrer Benjamin Beck und Kaplan Muyunga. Passend zum Jahresthema "Welt der Berufe" starteten die Kinder der Krippe mit dem Beruf "Omnibusfahrerin" und trugen überzeugend und viel Freunde, gemeinsam mit ihren Eltern, das Lied vom Bus vor. Die Kinder der Übergangsgruppe entführten die Gäste in die Welt der Feuerwehr bevor dann ein Regenbogentanz, der den Beruf der Künstler verkörperte, folgte. Den Abschluss des Programmes bildete eine Modenschau, in der vom Handwerker, über den Gärtner bis hin zum Maler alles dabei war. Nach Beendigung des Programmes gab es vom Elternbeirat organisiert noch Grillwürste, Brezen, Kaffee und Kuchen. Für die Kinder bot das Personal der Einrichtung noch ein Kasperltheater, Tatoos und die Farbschleuder zur Unterhaltung an. Ein unterhaltsamer, fröhlicher, gelungener Nachmittag ging so langsam zu Ende.

