Weshalb die RVA ein wichtiges Zugpferd für die Mess' in Nördlingen ist

Mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes wurde am Samstagvormittag die Rieser Verbraucherausstellung eröffnet.

Plus Erster Programmpunkt am Samstag auf der Mess' 2023: Die Rieser Verbraucher Ausstellung mit rund 100 Akteuren wird am Rande des Volksfests erröffnet.

Von Bernd Schied

Zum 36. Mal ist am Wochenende neben der Nördlinger Mess' auch die traditionelle Rieser Verbraucherausstellung (RVA) eröffnet worden - nach den schwierigen Corona-Jahren zur Freude aller Beteiligten wieder unter normalen Umständen. Veranstalter Sebastian Haag war sichtlich erfreut darüber, dass sich 100 Aussteller einmal mehr zehn Tage Zeit nehmen, sich auf der Kaiserwiese zu präsentieren. Es sei allerdings nicht ganz einfach gewesen, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels aufseiten der Aussteller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standpersonal zu gewinnen. Die breite Resonanz zeige wiederum, dass sich die RVA nach wie vor großer Beliebtheit erfreue.

Die RVA ist "ein Zugpferd" für die Mess'

Oberbürgermeister David Wittner nannte die Ausstellung ein Zugpferd für die Mess'. Sie sei ein integraler Bestandteil des größten Volksfestes in Nordschwaben. Den Ausstellerfirmen wünschte er gute Geschäfte.

