Weshalb sich der Stadtrat für eine Apotheke am EGM-Center entschieden hat

Plus Nach jahrelangen Diskussionen ist der Weg frei für eine Apotheke am EGM-Center. Einig sind sich die Fraktionen jedoch selbst intern nicht.

Es ist eine wegweisende Entscheidung: Mit dem Beschluss, dass eine Apotheke ins EGM-Center kommen kann, wird eine seit vielen Jahren geführte Diskussion beendet. Doch es werden neue aufgeworfen, wie Jörg Schwarzer von der CSU-Fraktion befürchtet.