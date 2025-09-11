Dekowaffen, Eintritt: Was man zum Einlass beim Stadtmauerfest wissen muss

Noch ein Tag bis zum Historischen Stadtmauerfest. Die Anspannung steigt, und zehntausende Besucherinnen und Besucher werden in die Altstadt strömen – von den Stadtteilen, aus dem Ries, aber auch aus der ganzen Region. Denn das Stadtmauerfest ist ein Besuchermagnet: 60.000 bis 70.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum vergangenen Fest. Beim Eintritt sollte man aber ein paar Dinge beachten. Die wichtigsten Infos in der Übersicht:

Was kostet der Eintritt zum Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen?

Wer in die Stadt möchte, muss den sogenannten „Pflasterzoll“ zahlen. Die Tagestickes kosten am

Freitag, 12. September:

für Erwachsene 9 Euro,

für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: 4 Euro.

Samstag, 13. September:

für Erwachsene 10 Euro,

für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: 5 Euro.

Sonntag, 14. September:

für Erwachsene 10 Euro,

für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: 5 Euro.

Das Einlassband für das gesamte Wochenende liegt

für Erwachsene bei 18 Euro,

für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bei 9 Euro.

Kinder mit einer Größe bis 1,30 Meter und Menschen mit Behinderung ab GdB 50 Prozent (mit Nachweis) haben freien Eintritt. Das Eintrittsband beinhaltet zudem freien Eintritt ins Rieskrater-Museum, ins Stadtmuseum und in das Stadtmauermuseum.

Was muss man beim Einlass sonst noch beachten?

Daniel Wizinger, Tourismuschef der Stadt Nördlingen, weist darauf hin, dass man an den Stadttoren nur bar bezahlen kann. Wer seinen Einlass mit Karte zahlen möchte, muss das Eintrittsband im Vorfeld des Festes bei der Nördlinger Touristinformation kaufen. Wer seinen „Pflasterzoll“ schon im Vorhinein gezahlt hat, kann zudem ohne Wartezeit das Tor passieren, ansonsten kann es bei größerem Andrang auch mal passieren, dass man warten muss, sagt Wizingers Kollege Johannes Hafner. Das könne am ehesten an den stärker frequentierten Toren am Deininger und Baldinger Tor passieren. „Aber ich denke, die Wartezeit ist überschaubar.“

Kassiert wird von den Torwachen an allen fünf Stadttoren und am Durchgang an der alten Bastei. Die Tore sind zu folgenden Zeiten besetzt:

Freitag, 12. September: 16 bis 22.30 Uhr,

Samstag, 13. September: 9 bis 22 Uhr,

Sonntag, 14. September: 9 bis 17 Uhr.

Anwohner der Altstadt, die diese am Wochenende nicht verlassen, müssen theoretisch keinen Eintritt am Tor bezahlen. Die Stadt bittet auf ihrer Homepage aber dennoch darum, Tages- oder Wochenendbänder zu kaufen, „um dadurch ihre Verbundenheit zum Fest zu zeigen und einen Beitrag zu leisten, die nicht unerheblichen Kosten des Festes zu finanzieren“.

Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Was darf man in die Stadt mitnehmen?

Aus Sicherheitsgründen sind, wie berichtet, keine Autos während der Festzeit in der Altstadt zugelassen. Die Stadt ist ab Freitag, 12. September, 16 Uhr, bis Montag acht Uhr, für Autos gesperrt. Nur wer eine Ausnahmegenehmigung vom Ordnungsamt hat, darf in der Nacht von 2 Uhr bis zum Vormittag um 11 Uhr in die Stadt fahren. Weitere Ausnahmen gelten nur für Pflegedienste und Taxen, die zum Beispiel Dialysepatienten holen.

Sicherheitspersonal ist am Abend an den Stadttoren auch noch vor Ort, wenn die Stadtwachen abgezogen sind, wie Wizinger sagt. Grundsätzlich sei der Sicherheitsdienst dazu angehalten, anlassbezogen Rucksackkontrollen durchzuführen. Besucherinnen und Besucher würden gebeten, keine ganz großen Rucksäcke mitzuführen, aber man wolle im Vorfeld nichts ausschließen. Eine Wickeltasche für ein Kleinkind etwa sei gar kein Problem.

Im Hinblick auf das Mitnehmen von Getränken kommt es auf den jeweiligen Fall an, sagt Wizinger: „Eine Wasserflasche ist okay.“ Hafner schildert, dass ein Verbot zum Mitbringen von Alkohol und Drogen herrsche. Eine Party-Gruppe, mit einem Kasten Bier oder ein paar Flaschen Schnaps, kommt laut Wizinger nicht rein.

Dürfen Dekowaffen mit auf das Stadtmauerfest gebracht werden?

Beim Stadtmauerfest tritt eine Vielzahl an historischen Gruppen auf, Privatleute kommen in ihren Gewändern. Da könnte man auf die Idee kommen, dass je nach Gruppe zu einem vermeintlich authentischen Outfit auch eine Dekorationswaffe gut passen würde. Doch das ist nicht erlaubt, Waffen sind laut Wizinger grundsätzlich verboten. Nur wer zu einer historischen Gruppe gehört und eine Waffentragekarte ausgehändigt bekommen hat, darf eine solche tragen.

„Jeder der sie nicht hat, darf keine Waffe mit reinbringen. Es spielt keine Rolle, ob sie abgestumpft oder abgerundet sind.“ Der Sicherheitsdienst führe Kontrollen durch.

Vergangene Feste hätten aber gezeigt, dass dies kein großes Problem darstelle, so der Tourismuschef: „Das Stadtmauerfest hat ein ganz eigenes Publikum, das die Stadt und die Region feiern will. Wir haben sehr friedliche Gäste, ich gehe nicht davon aus, dass es zu großen Beanstandungen kommen wird.“